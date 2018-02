Giovanni, amministratore delegato del, torna sull'argomento Matteonel corso della conferenza stampa di presentazione di Babacar, ultimo innesto neroverde. Queste le sue parole: "Se si poteva accontentare l'avremo potuto fare. Lui sapeva benissimo la considerazione che abbiamo nei suoi confronti, sa perfettamente di avere firmato un rinnovo di contratto da 5 anni, importante,da poco. E' chiaro che da parte di tutto ci sia un senso di rispetto di quello che si deve andare a fare".Prosegue: "Mi sento di ringraziare il Napoli, perché ha mostrato interesse per il giocatore non dalle 22 di ieri sera, bensì da molti giorni. Hanno provato a fare di tutto per acquistarlo. Noi non cediamo facilmente a gennaio, è successo con Zaza negli anni passati e lo scorso anno con Defrel. C'era la volontà del ragazzo, volevamo capire se c'erano opportunità per noi, non sotto l'aspetto economico ma tecnico. Poi, sono state dette alcune cose non proprio veritiere".