Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, parla a Radio Punto Zero di Duvan Zapata, tornato a Napoli dopo il prestito biennale all'Udinese: "Zapata è un grande giocatore, ci interessava già in passato ma oggi in attacco abbiamo tanti elementi validi, soprattutto giovani. Faremo una scelta anche col prossimo allenatore per fare il punto della situazione"