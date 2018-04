Francesco Cassata, autore del gol del pari del Sassuolo nella sfida contro il Chievo Verona, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "L'ho sognato milioni di volte un gol così, è un punto importante per noi, non abbiamo mai smesso di crederci. Stiamo trovando continuità e stiamo cercando di fare il meglio possibile per cercare di arrivare il prima possibile alla salvezza". Poi sul pari in 9 contro 11: "Ci abbiamo creduto fino in fondo e siamo riusciti a portare a casa questo punto".