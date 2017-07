Nei suoi primi giorni in neroverde, Francesco Cassata non dimentica la Juventus. Intervistato da Sassuolo Channel, l'ex centrocampista bianconero ha parlato delle proprie sensazioni e dei propri modelli: "Mi sono inserito subito bene qui. Il mio modello è Marchisio, ho fatto la Primavera alla Juventus prima di fare il mio esordio fra i professionisti ad Ascoli dove mi sono trovato molto bene. Perché Sassuolo? Qui si crede molto nei giovani e ci sono tutte le carte in regola per fare bene. Bucchi è un mister che propone un bel calcio e gestisce bene il gruppo. A fine stagione sarei contento se facessi qualche gol in più".