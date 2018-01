Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, parla di mercato in esclusiva per Tuttosport. Su Matteo Politano, oggetto del desiderio del Napoli, Carnevali è chiaro: "E' un giocatore molto importante, ma la filosofia del Sassuolo è quella di non privarsi mai dei propri pezzi pregiati a metà stagione. Nei mesi estivi poi valuteremo tutte le offerte, ma per ora resta dov'è.



Poi, su Berardi: "Ha sposato il notro progetto, vuole continuare il suo progetto di crescita con noi. Quando arriverà il momento, insieme decideremo il suo futuro. Per ora il suo atteso salto di qualità è stato frenato dagli infortuni, ma presto lo rivedremo ai suoi massimi livelli, sono sicuro".