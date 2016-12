Prima di passare al Sassuolo, Gregoire Defrel è stato a un passo dal vestire la maglia del Saint-Etienne. Lo rivela il responsabile dello scouting dell'ASSE David Wantier a But!: "Non abbiamo potuto fare tutto quello che volevamo, e noi volevamo prendere Defrel, è stato a lungo nei nostri radar. Ma era complicato perché apparteneva al 50% al Parma che era in liquidazione giudiziaria. Siamo stati i primi a seguirlo, ma le questioni amministrative non ci hanno permesso di concretizzare e così è andato per 7 milioni al Sassuolo".