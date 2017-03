Cristian Dell'Orco, terzino del Sassuolo, ha parlato a Sassuolo Channel dei suoi sogni e dei suoi obiettivi: "Sono stato impiegato spesso contro squadre forti e ho sempre cercato di dare il massimo. Ho sempre sperato di poter giocare, ho sempre aspettato il mio momento allenandomi al meglio e penso di aver sfruttato bene le occasioni. Le esperienze in Lega Pro e in Serie B mi hanno aiutato molto per crescere. Il mio approdo a Parma e poi al Sassuolo è stato merito di Palmieri. La Serie D? E' più competitivo rispetto alla Primavera e consiglierei a tutti i ragazzi di fare un'esperienza di questo tipo. Quest'anno ho sempre puntato alla permanenza per giocarmi un posto ed ho fatto di tutto per avere delle occasioni. Di Francesco? E' un grande allenatore e lo ha dimostrato con l'Europa raggiunta l'anno scorso. Dove possiamo arrivare? Pensiamo a fare più punti possibili, poi vedremo. Il compagno che più mi ha sorpreso? Ce ne sono tanti, sono tanti i giovani di qualità. Da Pellegrini a Politano passando per Berardi e altri sono tanti i giovani forti. Crotone? Sarà una partita difficile come tutte perché loro cercheranno di vincere per sognare ancora la salvezza. Ma noi puntiamo a vincere come sempre. Io sto cercando di imparare molto anche da Acerbi, un grande nel suo ruolo. L'Europeo U21? E' un sogno e una speranza. So che c'è molta concorrenza. Io spero di dare continuità alle mie prestazioni per poi essere convocato".