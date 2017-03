L'allenatore del Sassuolo, Eusebio Di Francesco, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro il Bologna la quarta consecutiva in casa per i neroverdi: "Avevamo la partita in mano, avevamo creato tanto, ma siamo mancati nel momento decisivo. È un peccato perché abbiamo fatto la partita, ma ci è mancata la determinazione per andare a chiudere. Abbiamo perso un po’ la testa dopo il gol e poi abbiamo ripreso a creare situazioni pericolose, ma in questo momento ci manca la capacità di concretizzare la nostra mole di gioco. La voglia di fare bene c’era, dobbiamo essere bravi a guardare anche la prestazione anche se non sono assolutamente contento del risultato. Sicuramente è un difetto che ci portiamo dietro, ho dei giocatori che creano tanto ma che poi non concludono. Loro con una palla rubata sono riusciti a fare gol. Una rete può cambiare la dinamica di una gara. Quanto manca per vedere il miglior Berardi? Spero poco, anche se lui cerca di lavorare in un determinato modo. Ha bisogno di ritrovare la confidenza col gol che lo ha sempre contraddistinto. Come ho fatto a ignorare mio figlio? Ci siamo visti venerdì a cena, lui è stato molto bravo oggi. Ha messo qualità ed è stato molto bravo sul loro gol, ha avuto grande freddezza in questa occasione".