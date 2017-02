Eusebio Di Francesco, tecnico del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Chievo Verona: "Stiamo recuperando tanti giocatori che vengono da infortuni più o meno lunghi, sta migliorando la condizione della squadra e i risultati cominciano ad arrivare. E' certamente positivo per l'aspetto psicologico della squadra e dell’ambiente ma dobbiamo continuare così già a partire dal match contro il Chievo, una squadra difficilissima da affrontare che non prende gol da due partite, che è brava sulle seconde palle, nella verticalizzazione e nelle ripartenze. Conosciamo benissimo l'avversario perché lo affrontiamo da anni, loro hanno una filosofia e noi abbiamo la nostra. Gli assenti? Defrel quasi sicuramente non sarà dalla partita. Matri e Ragusa? Ho messo il secondo perché serviva un giocatore di gamba e lui è cresciuto tanto anche nella voglia di fare gol. Matri ha più presenza dentro l'area, ma magari torna meno a giocare con i compagni, sono due giocatori diversi. Per quello che riguarda il modulo il 4-3-3 è la prima scelta, io voglio vedere i miei ragazzi belli, spigliati e desiderosi di far male all'avversario. Il 4-2-3-1 era legato alle assenze".



Due parole, poi, su Berardi: "Nell'inconscio il gol gli può mancare ma io a lui chiedo principalmente le prestazioni. Quando avrà recuperato la condizione al cento per cento ritroverà anche le reti perché ce l'ha nel DNA e sono convinto che domani farà un'ottima prestazione. Di solito il periodo tra gennaio e febbraio è difficile ma quest'anno va al contrario, sono contento di aver invertito questa tendenza, vuol dire che siamo cresciuti".