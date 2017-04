Eusebio Di Francesco, tecnico del Sassuolo, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con la Sampdoria: "Dobbiamo guardarci dietro, fare punti e fare crescere tutti. Questi sono gli obiettivi. Quest'anno c'è mancato spesso lo zoccolo duro della squadra, come Magnanelli e Biondini che, per fortuna, si iniziano a rivedere in campo, questo mi fa tornare il sorriso. I rinnovi? E' una questione più societaria che mia, io posso dire le qualità dei calciatori in scadenza, ma non baso mai le miei formazioni sullo stato contrattuale dei ragazzi. Con l'Atalanta chi ha giocato meno? Sono contento di quello che hanno fatto. Adjapong ha fatto bene col Papu Gomez, il cliente più scomodo della serie A. Abbiamo avuto anche a Bergamo un cambio obbligato, ho provato Politano come falso nove e non mi è piaciuto, quindi domani giocherà un attaccante puro, Matri o Iemmello".