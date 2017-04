Eusebio Di Francesco, tecnico del Sassuolo, parla in conferenza stampa, commentando così le voci sul suo futuro: "Le voci su alcuni giovani? In questo momento, a differenza di gennaio, è positivo, chi è chiacchierato ha un motivo in più per farsi notare, scendere in campo e fare bene, anche se tra i più ambiti ci sono Defrel e Pellegrini che sono indisponibili. Il mio futuro? Ho detto che ne parlerò a maggio e lo farò, il periodo si sta avvicinando. Se ho le idee chiare? Se le avessi già non avrei detto maggio".