Eusebio Di Francesco, tecnico del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Cagliari: "4-2-3-1 o 4-3-3? Non lo dico. Mazzitelli ha la febbre, Pellegrini non è al meglio ma sarà della partita, vedremo stanotte e domani i giocatori che posso mettere in campo. Cercherò di cambiare il meno possibile, facendo di necessità virtù. E’ una gara delicata, per noi e per loro, hanno subito molti gol ma loro sono molto pericolosi davanti. Dobbiamo essere più forti delle difficoltà. Infortuni? Alcune situazioni sono state gestite male, per il resto va detto che molti giocatori non sono abituati a giocare tante partite e questo può favorire gli infortuni, molti giocatori si sono spremuti, il turnover sarebbe stato importante ma spesso non abbiamo avuto la possibilità di farlo".