L'allenatore del Sassuolo Eusebio Di Francesco parla in conferenza stampa del match contro la Juventus: "La Juve ha perso contro il Genoa, che ha i nostri stessi punti. Sulla carta loro sono i favoriti, ma la mia squadra è determinata, vogliosa di riprendersi quanto lasciato per strada. La Juve l'ho vista aggressiva con qualsiasi modulo, allo Juventus Stadium hanno un impatto devastante sulla partita, non è successo solo con noi. Allegri può cambiare diversi sistemi, perché ha dei giocatori che possono leggere qualsiasi sistema. Io preparerò la mia squadra sapendo che davanti ho delle individualità fortissime. Dobbiamo fare più punti possibili e fare una grande gara con la Juve, non accetto di partire già battuti, domani possiamo avere una grande occasione e fare una grande partita. Se firmerei per un pareggio? Dicendo sì trasferirei ai miei giocatori una mentalità sbagliata, troppo difensiva, che a me non piace".