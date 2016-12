L'allenatore del Sassuolo, Eusebio Di Francesco, ha parlato alla vigilia della sfida con l'Inter: "E' un momento particolare, in cui bisogna fare la conta dei tanti infortunati. Ma voglio parlare della mentalità che deve avere chi scende in campo. Voglio avere una squadra con grande compattezza, un corpo unico, con un grande cuore. Dobbiamo cercare di eliminare tutte le disattenzioni. Dal punto di vista delle prestazioni non posso dire nulla ai miei, abbiamo pagato piccole disattenzioni. Le voci sull'Inter? Non mi disturbano. C'è serietà, compattezza, e voglia di fare bene. Io trasmetto questo, voglio grande serietà da parte dei miei giocatori. Non mi è mai capitato nè da allenatore nè da giocatore. Berardi e Duncan è come se li avessimo dati in prestito e li ritroveremo a gennaio. Poi abbiamo perso l'anima della squadra che è Magnanelli, per cui dobbiamo compattarci, perchè non ci si può legare ai singoli giocatori. Alibi? Non li cerco io e non li devono cercare i miei giocatori, hanno la fortuna di giocare in A, e devono dimostrare di poterci stare anche se giovani. Missiroli? Lo valuteremo, non è al cento per cento, Pellegrini anche lui in bilico. Quasi sicuramente saranno tra i convocati ma si valuterà tra oggi e stasera, anche sentendo le loro sensazioni. Magnanelli ha assorbito molto bene questa operazione, è un ragazzo molto forte, ne verrà fuori alla grande. E' lui che ha incoraggiato me. Mercato? Faremo le valutazioni dopo Inter e Cagliari, ma sicuramente qualcosina dovremo fare, specialmente a centrocampo dove siamo carenti di giocatori e di soluzioni".