Eusebio Di Francesco, tecnico del Sassuolo, parla in conferenza stampa prima della sfida con l'Atalanta: "Bisogna correre almeno quanto loro. Hanno grandissimo entusiasmo, grande fisicità, hanno dalla propria parte un pubblico che li incita anche nelle difficoltà ed è sicuramente la squadra peggiore da affrontare. Per quanto riguarda noi, i dati dicono che noi siamo in crescita, la squadra sta ritrovando lo stato di forma e i ritmi dei campionati precedenti".



RAMMARICO PAPU - Un retroscena di mercato, poi, che coinvolge il Sassuolo e il Papu Gomez: "Io ce l'avevo il modo per arginarlo, lo volevo qui in estate, ma l'appeal del Sassuolo non ha funzionato. L'anno scorso non si parlava così tanto di lui ma si intravedevano già delle grandi potenzialità e pensavo potesse adattarsi bene al nostro gioco. Sicuramente è anche un'annata particolare per lui, comunque niente gabbie, anche se sappiamo che andrà raddoppiato in tante situazioni".