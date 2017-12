Il centrocampista del Sassuolo Alfred Duncan ha parlato a Premium Sport nel pregara di Sassuolo-Inter: "Diciamo che in queste partite abbiamo fatto tanto, ci stiamo ritrovando. Troviamo l'Inter che è molto diversa dagli ultimi anni, dobbiamo fare il nostro gioco per metterla in difficoltà. Come? Cercando di proporre il nostro gioco come abbiamo fatto sin qui con Iachini, poi vediamo come si mette in campo l'Inter. Il mister ci ha aiutato a svegliarci facendoci fare tante cose, ci ha aiutato a ritrovare noi stessi. Gara dell'ex? Ritrovare i vecchi compagni mi dà uno stimolo in più. Sono passati 5 anni ma sento ancora affetto, anche se oggi farò la mia parte col Sassuolo".