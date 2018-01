Il Sassuolo ha fissato il prezzo per Matteo Politano e anche la condizione necessaria a lasciarlo partire in direzione Napoli. Il club neroverde secondo la Gazzetta dello Sport sta chiedendo al club del presidente Aurelio De Laurentiis 25 milioni di euro cash per il cartellino della punta e non darà il via libera definitivo finchè non avrà in mano il sì della Fiorentina per Khouma Babacar.