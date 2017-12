Diego Falcinelli, attaccante del Sassuolo, decisivo contro l'Inter, parla a Premium Sport: "Siamo cambiati, abbiamo cambiato atteggiamento. Il mister ha portato entusiasmo ed esperienza e si vede. Passeremo un bel Natale: abbiamo battuto una grandissima squadra che lotterà fino alla fine per il titolo. Al di là di tattica e tecnica stiamo mettendo il cuore che in Serie A ci vuole sempre. Il mister ce lo chiede tutti i giorni e abbiamo dato una grande risposta. Sono contento, metto sempre me stesso a disposizione della squadra. Ho lavorato per aiutare i compagni e sono contento di aver contribuito ad una vittoria fondamentale. Cannavaro? Paolo è un giocatore importantissimo ma soprattutto una grandissima persona (si commuove, ndr). Mi ha dato tanto e soprattutto a me ha fatto crescere moltissimo"