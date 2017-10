Dalle pagine della Gazzetta di Modena arrivano le parole molto critiche dell'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali nei confronti della Reggiana, club di Serie C, che ha contratto un debito di 520.000 euro relativamente al canone d'affitto del Mapei Stadium, impianto di proprietà della società neroverde: "La Reggiana non paga dal 1° luglio 2016 e ci deve 520mila euro. Noi al primo anno di Serie A abbiamo sempre onorato questo impegno, fino all'ultimo centesimo". Alle accuse del patron reggiano Piazza su un affitto troppo esoso, Carnevali ha replicato: "Dispiace che dica queste cose. I 200mila euro sono comprensivi di spese come le pulizie, l'illuminazione, il maxischermo ed il rifacimento del manto erboso. Capisco anche che non ci sia stata una stabilità societaria ma ad oggi non hanno versato nemmeno un centesimo. I contratti vanno rispettati, punto. In caso contrario la Reggiana dovrà trovarsi altre soluzioni".