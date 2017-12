L'allenatore del Sassuoloha analizzato a Sky Sport la vittoria con l'Inter: "I miei giocatori hanno fatto tutti un'ottima gara. Bene la fase difensiva, anche se in fase offensiva avremmo potuto concretizzare di più. L'Inter è una grande squadra, dobbiamo continuare su questo percorso di lavoro e di crescita. Dovevamo metterci sotto con una mentalità di un certo tipo per poter fare punti, abbiamo lavorato sia sul campo che a livello psicologico.. Deve andare avanti con fiducia. Col lavoro sicuramente migliorerà anche la vena realizzativa dei nostri giocatori. Dedica? Dedico questa vittoria al mio nipotino che è nato l'altro ieri. Umore? Stiamo vivendo la situazione con equilibrio. Non dobbiamo né esaltarci né abbatterci troppo. Vogliamo giocare a calcio sia in casa che fuori. Cannavaro? Per noi è stato un calciatore importantissimo. Lo reputo un ragazzo eccezionale e un professionista esemplare, sono contento per la sua nuova avventura. Se la merita".