Ai microfoni di Rai Sport, l'allenatore del Sassuolo Beppe Iachini, dopo l'1-1 al Mapei Stadium contro il Torino ha detto la sua sul match: "Stiamo crescendo sul piano del gioco, creiamo tante occasioni che poi però non riusciamo a trasformare in gol, peccato perché poi su una palla inattiva abbiamo preso gol in maniera sfortunata ma la squadra ha giocato, ha creato i presupposti per vincerla, peccato, i ragazzi stanno crescendo e dobbiamo continuare su questa strada, poi i gol arriveranno. Sul piano del risultato non siamo soddisfatti ma stiamo recuperando dei ragazzi, ho già detto che Berardi stava crescendo, ci stavamo lavorando e solo continuando a lavorare miglioreremo. Il ragazzo sta ritrovando fiducia e poi deve provare a fare quello che sa fare".