L'allenatore del Sassuolo Beppe Iachini ha parlato in conferenza stampa del prossimo match contro il Bologna: "Guardando il nostro percorso, la squadra ha sempre fatto delle buone gare, si è dimostrata organizzata e compatta creando i presupposti per mettere in difficoltà l’avversario e fare punti. Nel primo blocco abbiamo raccolto più punti, mentre nel secondo, e parlo delle gare contro Genoa, Atalanta, Torino e Cagliari, nei singoli episodi non siamo stati né bravi né fortunati". Iachini ha poi parlato della crisi del gol: "Siamo cresciuti nella pericolosità, nelle occasioni create, nella presenza nell'area avversaria ma il sale del calcio è il gol, continuando a spingere la palla andrà anche dentro".