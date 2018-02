Giuseppe Iachini, tecnico del Sassuolo, parla così alla vigilia della sfida con il Cagliari: "Il Cagliari è una squadra compatta e che sa ripartire bene in contropiede dovremo prestare attenzione sia alla fase offensiva che a quella difensiva. I ragazzi hanno capito cosa hanno sbagliato domenica e sanno cosa fare sul campo, ci tenevamo a fare meglio contro la Juve, ma ora giriamo pagina e pensiamo alle prossime uscite. Avevo già detto quando le cose andavano bene che ci poteva essere un calo, perché quando acquisisci certezze finisci con il commettere errori banali; in alcune gare poi gli episodi non ci hanno aiutato, noi dobbiamo pensare a continuare a lavorare e affrontare qualsiasi avversario con organizzazione. Il problema gol? Spero che i miei attaccanti trovino il gol al più presto, sono convinto che lo faranno; dobbiamo insistere su certi concetti e mettere più determinazione e convinzione in alcune occasioni".