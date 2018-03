Il tecnico del Sassuolo Beppe Iachini ha presentato in conferenza stampa la partita di domani contro la Spal: "E' importante ma non decisiva, spero che il pubblico ci dia una grossa mano perché ne abbiamo bisogno in questo momento nel quale le cose non stanno andando bene e tutto ci gira storto, anche gli episodi. Dobbiamo tornare ad essere la squadra solita, con carattere, determinazione, idee chiare e soprattutto ritrovare la via del gol. Matri? Decideremo poche ore prima del match".