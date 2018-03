Giuseppe Iachini, tecnico del Sassuolo, parla a Sky Sport dopo il pareggio con il Napoli: "Ottima gara, non abbiamo soltanto difeso ma ci sono state verticalizzazioni frequenti. Potevamo raddoppiare, loro hanno creato qualche occasioni ma noi non ci siamo disuniti. Rogerio? Sono dispiaciuto per questo. C'è rammarico perché non è semplice fare certe prestazioni con il Napoli, potevamo anche portare a casa i tre punti".



SULLA DIFESA A TRE - "Abbiamo cercato di fare densità. Il Napoli ha grande qualità di palleggio, bisognava restare compatti. Con un po' di attenzione in più potevamo chiuderla, ma possiamo guardare avanti con fiducia. L'avevamo studiata bene, poi abbiamo peccato nelle situazioni decisive".