Beppe Iachini, allenatore del Sassuolo, parla in vista della sfida col Crotone: "Zenga è un amico, abbiamo condiviso tante partite in Nazionale, il suo Crotone in casa ha dato noia a parecchie squadre, c'è da portare grande rispetto. Politano? Solo una contusione rimediata contro la Fiorentina, ma non ci sono problematiche. Il modulo? Dipende dai giocatori a disposizione, ma non conta quello, conta l'interpretazione, stiamo segnando più adesso rispetto a quando abbiamo giocato con tre attaccanti, ad esempio"