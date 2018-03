L'allenatore del Sassuolo, Beppe Iachini ha dichiarato a Sky: "I moduli li fanno le caratteristiche dei giocatori che hai disposizione, il nostro è il 4-3-3. A volte abbiamo cambiato perché la partita lo richiedeva o perché mancava qualche giocatore, ma bisogna essere pronti a varie soluzioni tattiche che possono tornare sempre utili".



"Quando sono arrivato la situazione era di un certo tipo. Abbiamo fatto 10 punti in 5 gare, un ottimo ruolino di marcia, abbiamo concretizzato e vinto partite importanti. Poi nelle altre 6-7 partite non abbiamo fatto altrettanto bene, abbiamo sbagliato rigori, preso pali e non siamo stati capaci di concretizzare. Ci mancano quei 5-6 punti in più che meritavamo di avere. Stiamo lavorando sulle azioni da concretizzare, a Udine si sono viste cose importanti anche sotto questo aspetto. Dobbiamo lavorare con la mentalità giusta, poi migliorando la fase realizzativa i punti arriveranno. La prossima gara contro il Napoli? Servirà la partita perfetta".