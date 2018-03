L'allenatore del Sassuolo, Giuseppe Iachini, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport: "Contro il Napoli sicuramente sarà difficile per noi. La società e Sarri hanno costruito una macchina da guerra super e l’unico modo per fermarli è essere perfetti in entrambe le fasi. Contro il Napoli non puoi giocare per lo 0-0 altrimenti perdi sempre. Per me giocano il miglior calcio d'Italia e d'Europa".



BERARDI - "Si è mangiato dei gol, anche di fronte al portiere. Deve insistere perché ha le possibilità e la forza per tornare l’attaccante del passato. Uno da Nazionale".



POLITANO - "È tornato se stesso. Ha avuto un periodo un po' così, perché certe situazioni tolgono qualcosina, ma è di nuovo al top".



QUOTA SALVEZZA - "Lo scorso campionato 34, quest’anno magari 36-37, ma mettersi a fare calcoli equivale a partire in macchina con il freno a mano tirato".