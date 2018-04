Il tecnico del Sassuolo, Giuseppe Iachini, parla a Sky Sport dopo il ko di Crotone: "Venivamo da otto risultati utili consecutivi, abbiamo eguagliato il record del Sassuolo in Serie A, oggi dovevamo partire forte e avere la stessa determinazione delle partite scorse. Invece il Crotone ha sbloccato subito la partita e la gara ha preso una piega difficile. Peccato perchè non siamo riusciti a fare quello che avevamo preparato. Nel secondo tempo abbiamo reagito, ma quando sei in svantaggio, devi essere più cinico e cercare di far gol, non ci siamo riusciti".