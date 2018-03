L'allenatore del Sassuolo, Beppe Iachini ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia dell'anticipo di campionato a Udine: "E' una gara da affrontare con lo spirito giusto. Da qui alla fine abbiamo un mini torneo di 11 partite, dove dobbiamo cercare di portare a casa il risultato con delle prestazioni convincenti. Con la Spal siamo partiti timorosi, poi li abbiamo aggrediti alti, sono arrivati i rigori, la traversa, ma purtroppo non siamo riusciti a chiudere la partita. I numeri del ritorno sono difficili, ma gli stessi dicono che siamo la nona squadra per occasioni create, ma anche il peggior attacco del campionato, vuol dire che non concretizziamo. Per questo dobbiamo essere più cattivi sotto porta".



"Loro in casa hanno fatto molto bene, hanno un'identità e giocatori importanti. Con l'arrivo di Oddo in panchina hanno fatto bene, poi come noi hanno raccolto meno, magari è questione di episodi, vale per noi e per loro".

"Peluso, Ragusa e Berardi squalificati? Abbiamo preparato diverse situazioni tattiche. Matri e Lemos? Alessandro lo stiamo recuperando dall'infortunio e va gestito senza far danni. Lemos si sta inserendo nei meccanismi di squadra, in settimana ha avuto qualche risentimento ma è normale quando si comincia a lavorare in un gruppo con una certa intensità".