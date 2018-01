Giuseppe Iachini, tecnico del Sassuolo, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa: "Dobbiamo dare continuità alle prestazioni e andare avanti in questo percorso di crescita. Dobbiamo migliorare in alcune situazioni non ancora perfette, ci sono margini di crescita. Col Genoa sarà una gara importante su un campo difficile, la squadra dovrà fornire una grande prestazione. Quella di Ballardini in casa è una grande squadra, dovremo tirar fuori personalità, gioco e mentalità. Abbiamo dato nelle ultime settimane un input importante al nostro lavoro, ma possiamo ancora migliorare e coi ragazzi ci stiamo provando settimana dopo settimana. Calciomercato? Non parlo, i ragazzi sono questi e restano questi. Però è chiaro che in difesa abbiamo perso due giocatori e andrà valutata la possibilità di sostituirli. Letschert s'è fermato per infortunio e ne avrà per cinque-sei mesi e Paolo Cannavaro non c'è più, dovranno essere sostituiti loro. Poi se dovesse venir fuori qualcosa di importante la valuteremo".