Giuseppe Iachini, tecnico del Sassuolo, parla a Sky Sport dopo la vittoria sull'Udinese: "Abbiamo interpretato bene questa gara. In tante partite avevamo raccolto meno di quanto ci spettava a livello di prestazione. Oggi siamo venuti a Udine per fare bene e i ragazzi sono stati bravi. Ci dobbiamo preparare per lavorare nel migliore dei modi e tenere sempre i ritmi alti. Alla ripresa del campionato avremo infatti un incontro difficile col Napoli. Dobbiamo fare più punti possibile nel nostro mini-torneo per la salvezza. Manteniamo i piedi ben saldi, perché ancora non abbiamo fatto niente. Sono contento per la squadra, che finalmente ha ottenuto i tre punti dopo tante sconfitte ingiuste. Squinzi? E' una grande persona e vuole bene al Sassuolo. Questa stagione ha visto qualche difficoltà, ma il programma del club va avanti e intanto stiamo valorizzando dei giovani. Il nostro gioco non rispecchia certamente la nostra la classifica, dobbiamo andare avanti con lo spirito visto oggi. Domani studierò le nostre avversarie, ci aspetta un gran finale di stagione"