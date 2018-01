Matteo Politano non lascerà il Sassuolo a gennaio, parola di Giuseppe Iachini. Il tecnico dei neroverdi spiega a Sky Sport: "Non stiamo pensando alla sua partenza, ma qualche giocatore lascerà: Cannavaro è andato in Cina, forse saluterà Gazzola. Servirà qualche innesto per sostituirli. In questa sosta abbiamo lavorato bene, possiamo crescere e migliroare visto che siamo insieme da un mese circa. Berardi è importante per noi, lo stiamo recuperando dal punto di vista fisico e siamo felici: può farci fare il salto di qualità. Cannavaro allenatore? Affronterà questa nuova esperienza con entusiasmo, ha maturato tanta esperienza da calciatore".