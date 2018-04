Giuseppe Iachini, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza alla vigilia del match contro il Chievo: "L'esplosione di Sensi e l'esclusione di Magnanelli? Non esiste nessun caso Magnanelli. A riguardo non c'è nulla di particolare, semplicemente Francesco ha tirato la carretta fin qui, ha giocato sempre, e mi pareva giusto farlo rifiatare, ora avremo diverse partite ravvicinate in cui ci sarà bisogno di tutti. Nello stesso tempo ho visto crescere bene Sensi e questo mi dà la tranquillità di poter far rifiatare l'uno o l'altro".