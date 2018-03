Giuseppe Iachini, tecnico del Sassuolo, parla in conferenza stampa alla sfida con il Chievo Verona: "Non dobbiamo sbagliare, ma quello che conta è la prestazione della squadra. Spesso la prestazione c'è stata, ma non abbiamo raccolto quello che avevamo seminato. Servirà la massima attenzione, giochiamo con una squadra che esperta, fisica, che si conosce bene. Dobbiamo fare una grande partita, mettere la palla dentro diventa fondamentale. Abbiamo disputato ottime partite, ma non sono arrivati punti perché non siamo riusciti a concretizzare la mole di gioco creata. La squadra si è allenata bene, adesso conta il campo. È chiaro, nessuno è felice quando fai delle buone prestazioni ma non arrivano i punti. Dobbiamo restare equilibrati, fare le cose con la giusta convinzione, alla fine la ruota tornerà a giocare, nel calcio funziona così. Non c'è una medicina o una regola scritta, serve l'organizzazione ed il giusto atteggiamento. Questi fattori ti portano ad ottenere i risultati, andiamo avanti senza guardare la classifica. Dobbiamo sicuramente migliorare nell'ultimo passaggio, continuiamo a lavorarci ma sono cose che non sono rapide. Abbiamo dei ragazzi di qualità ma molto giovani, magari fra un paio d'anni faranno le cose con maggior sicurezza".