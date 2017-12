Giuseppe Iachini, tecnico del Sassuolo, è deluso in sala stampa dopo la sconfitta dei suoi e l’eliminazione dalla Coppa Italia: “Oggi era un’opportunità per verificare e valutare la crescita di tanti giovani, nel primo tempo abbiamo perso troppi duelli in mezzo al campo, non abbiamo fatto molto bene. Nell’intervallo ho corretto alcune cose e gli ho detto di ripetere la prestazione del campionato e hanno messo in campo un altro atteggiamento. Un pari non sarebbe stato ingiusto viste le occasioni create sul finale. Quando in campo hai ’98 e ‘99 è normale che non abbiano esperienza, anche sul piano mentale, comunque ho visto cose positive e nella ripresa abbiamo giocato bene quindi avanti così. Per me sarebbe meglio avere tre settimane pulite, senza Coppa Italia, ma sono qua da solo tre settimane. Comunque per me è stata un’opportunità. Non son d’accordo con Gasperini, per me con tre competizioni le rose più ampie sono e meglio è. Mi aspetto un Inter fresca, può lavorare sull’aspetto fisico e tecnico, per ora non ha sbagliato praticamente niente.”