L'allenatore del Sassuolo, Giuseppe Iachini, ha analizzato la sconfitta per 3 a 0 contro la Lazio a Radio Rai: "Dobbiamo migliorare la nostra situazione, non siamo riusciti a raccogliere i punti che avremmo meritato sul campo ad esempio con Bologna, Cagliari, Torino e Genoa. Abbiamo perso dei punti importanti in classifica. Oggi la partita è inizia bene, non abbiamo concesso troppo alla Lazio poi due episodi hanno portato ai gol e hanno indirizzato il risultato. La squadra ha continuato a giocare per trovare il pareggio, ma nel secondo tempo e in inferiorità numerica non siamo riusciti a gestire al meglio e non siamo stati pericolosi anche se siamo andati vicini al gol. In virtù degli episodi, con il 50% della difesa fuori, oggi non potevo chiedere di più se non più concretezza in avanti".



PERIODO NEGATIVO - "Sotto l'aspetto dei numeri abbiamo fatto 10 punti in 5 partite e li abbiamo raccolti grazie al lavoro svolto e risalendo la classifica. Nelle ultime partite non siamo stati bravi sotto porta, pur avendo aumentato le occasioni offensive e le conclusioni in porta. Sono mancati i gol nei momenti importanti della partita e la lucidità negli ultimi metri".



BERARDI ESPULSO - "Ultimamente è sempre uno dei migliori in campo, oggi è incappato in una giornata storta, può capitare a tutti. È stato anche convocato per lo stage della Nazionale, è reduce da buone gare, ci sono tutti i presupposti per fare quello che ha sempre fatto".