Giuseppe Iachini, tecnico del Sassuolo, parla a Tuttosport facendo il punto sul mercato del club neroverde: "Qualcuno è andato via, mi riferisco a Cannavaro e Gazzola. E Letschert è infortunato. Io non ho fatto richieste particolari alla società, sostanzialmente il gruppo è questo e andremo avanti così. Credo però che qualcosa indietro dovremo fare e penso che il dg Carnevali e il ds Angelozzi in qualche modo provvederanno. Due difensori in più? Vedremo. Politano al Napoli? Non credo. Per noi è un elemento molto importante e credo che resterà qui. La società si è espressa piuttosto chiaramente in merito".