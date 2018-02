Giuseppe Iachini, allenatore del Sassuolo, parla ai microfoni di Sky Sport dopo lo 0-0 con il Cagliari: "Dovevamo fare una partita giusta per organizzazione e spirito, l'abbiamo fatto ma loro si sono chiusi molto. Non siamo riusciti a segnare, e se non la sblocchi è chiaro che gli spazi siano pochi. Abbiamo fatto un'ottima partita, e avremmo meritato di vincerla ai punti. Manca il gol? I ragazzi creano occasioni, anche nelle altre gare. Abbiamo preso quattro pali negli ultimi match, con un attimino più di pazienza oggi potevamo far gol. Ma è questa la strada, stiamo lavorando sui movimenti offensivi".



Su Babacar: "Nelle ultime stagioni ha giocato poco dall'inizio, deve prendere il ritmo partita. Quando acquisterà miglior condizione e conoscenza dei nostri movimenti offensivi crescerà ancora e ci darà una mano".



Su Politano: "Terminato il mercato il discorso è chiuso, adesso pensa soltanto alla squadra".