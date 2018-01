Il tecnico del Sassuolo Giuseppe Iachini ha parlato in sala stampa in vista della sfida contro il Torino: "Ci siamo preparati al meglio per un avversario forte ed esperto. Hanno un tecnico nuovo di grande valore e la rosa ha qualità sia nell'uno contro uno che nella finalizzazione. Noi dovremo fare il nostro gioco per creare i presupposti per essere pericolosi. Quando rientri da una sosta i primi giorni sono sempre complicati. Non condivido questa sosta, capisco la necessità di rifiatare, ma ci vuole anche rispetto per gli allenatori che devono lavorare sul campo. Magari aggiungendo una settimana in più di lavoro sarei stato più felice. Politano ieri aveva qualche sintomo febbrile, vediamo oggi. Prima della sosta avevamo buone sensazioni, ora dobbiamo ripartire con gli stessi input. Il mercato? Quando è aperto, a prescindere da ciò che accadrà, bisogna essere concentrati. Io voglio comunque il 100%, su questo non transigo. La società è stata chiara, non si muoverà nessuno e quindi io devo solo dare continuità al lavoro. Dal mercato non ci saranno novità particolari se non legate alle entrate in difesa visti gli ultimi accadimenti. La squadra ha ottimi margini di crescita e nelle prossime settimane migliorerà".