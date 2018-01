Giuseppe Iachini, allenatore del Sassuolo, ha parlato in vista della sfida con l'Atalanta di domani alle 18: "Sicuramente sarà una gara diversa rispetto a quella con il Torino per diversi motivi, per il modulo dell'avversario e perchè loro si conoscono bene, giocano con lo stesso allenatore da più di un anno e mezzo, hanno valorizzato un mix di giocatori giovani e d'esperienza. Gasperini sta facendo un ottimo lavoro, noi dovremo avere il massimo dell'attenzione, della concentrazione, dell'organizzazione di gioco, dovremo essere perfetti, leggendo meglio le situazioni finali per concretizzare le tante occasioni create. Non sono sorpreso dall'Atalanta, la conosco come una società che ha sempre puntato sul lavoro e sul settore giovanile, conosco il direttore sportivo e so che di scelte ne sbaglia poche, Gasperini ha dato un'organizzazione di gioco precisa. Questione turnover? Non parlerei di riserve o titolari, hanno già giocato tre partite in una settimana e il ricambio è naturale, ormai tutti i giocatori sanno quello che devono fare, hanno ottimi ragazzi, che si sono già alternati nello scacchiere dell'Atalanta. L'Atalanta è una squadra che ti fa giocar male, cerca di limitarti venendoti addosso nell'uno contro uno, dobbiamo essere ancora più bravi nelle letture, negli smarcamenti, negli spazi da occupare, su questo abbiamo lavorato".



SU POLITANO E BERARDI - "Politano? Non è una distrazione, stiamo solo valutando il suo possibile recupero dal virus intestinale della scorsa settimana che l'ha un po' debilitato. Personalmente non do molto peso alla trattativa col Napoli, la società è stata molto chiara. Io proseguo la mia tabella di marcia, i giocatori sanno che devono dare il 200% per la squadra, la società e i tifosi. Il gol di Berardi è un bel segnale, ma avevo già detto che sto lavorando sul ragazzo su ogni aspetto, fisico e mentale, per renderlo più incisivo e più determinante. Stiamo lavorando sui movimenti d'attacco, mi aspetto di più non solo da Berardi ma da tutti i giocatori, tutti dobbiamo pensare con una mentalità propositiva e offensiva al fine di aumentare il numero di gol. La strada intrapresa è quella giusta, la squadra si riconosce in un'organizzazione di gioco, ma abbiamo ancora margini di crescita, si può ancora fare meglio, soprattutto in fase offensiva".