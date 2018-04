Il Sassuolo pareggia all'ultimo minuto, in nove contro undici. Parola al soddisfatto tecnico neroverde Giuseppe Iachini, raggiunto da Sky Sport 24: "Penso che il risultato sia giusto, la squadra è partita bene, ha creato due occasioni da gol. Poi c'è stata una giusta espulsione e siamo rimasti in dieci tutta la partita. Poi in nove. Ma abbiamo subito gol senza neanche rischiare troppo. Abbiamo cercato di pareggiare e ci siamo riusciti. Lo spirito è questo, i ragazzi sono stati bravi a interpretare la partita nella maniera giusta. Questo è quello che dobbiamo fare".



La classifica dice che, con Chievo e Cagliari, siete a +5 sul Crotone. C'è un margine di serenità?

"Non dobbiamo essere sereni. Dobbiamo pensare a interpretare una partita alla volta, nello stesso modo a prescindere da chi va in campo: oggi siamo venuti qui mai rinunciatari, con due punte anche quando eravamo 10 contro 11. La mentalità deve essere questa".



Avete fermato il Napoli e ottenuto questo pareggio in extremis. Milan avvisato?

"Pensiamo a recuperare energia. Abbiamo fatto due partite molto dispendiose, cercheremo di recuperare perché ci aspetta una partita molto difficile contro una squadra forte e ben allenata. Dovremo fare un'altra grandissima partita".



Chi la spaventa di più nel gruppo in lotta per la salvezza?

"Penso che tutte le squadre che sono lì abbiano le stesse possibilità di salvarsi e di poter recuperare. Con questo spirito potremo raccogliere in altre partite quanto seminato".