L'allenatore del Sassuolo, Giuseppe Iachini ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia degli ottavi di finale in coppa Italia sul campo dell'Atalanta: "Nel giorno della presentazione avevo detto che non ho la bacchetta magica e che conosco solo la strada del lavoro. Nella prima settimana abbiamo avuto due partite e non c'è stato tempo di lavorare, nella seconda abbiamo insistito su alcuni concetti e alcune cose che i ragazzi hanno portato in campo. Per quanto riguarda intensità, mentalità, organizzazione di gioco, verticalizzazioni e tempi di gioco la base è questa, ma continueremo a lavorarci giorno per giorno dedicandoci anche ai particolari".



"La Coppa Italia dobbiamo trasformarla in un'opportunità di verifica per i ragazzi e per alcune cose tattiche. I ragazzi sono stati bravi finora e hanno dato grande disponibilità, altrimenti non avremmo fatto certe partite come quella di domenica. Però bisogna lavorare perché ci sono ancora letture sbagliate, poi esamineremo ciò che verrà fuori da ogni partita. Noi lavoreremo per ottenere sempre il massimo, non saremo mai rinunciatari".

"Meglio averli i rigori, vuol dire che si va in area, però facciamo gol su azione. Prima qualche problemino c'era, ma anche i movimenti di attacco si vanno assimilando, poi nel calcio ci sono anche momenti da leggere e vivere con equilibrio. La cattiva sorte con i rigori passerà".