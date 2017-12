Queste le parole dell'allenatore del Sassuolo Beppe Iachini a Rai Due: "Ho la disponibilità di tutti e sul campo di vede. Ho provato a dare un'organizzazione di gioco immediata, facciamo molta fase di non possesso, attacchiamo bene gli spazi ma dobbiamo ancora migliorare in determinate situazioni. Berardi? Ha avuto una settimana in cui non si è allenato molto, contiamo tanto sul suo recupero, chi lo ha sostituito ha comunque fatto una buona gara".