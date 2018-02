Il direttore generale del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato della disfatta all'Allianz Stadium contro la Juventus: "Abbiamo subito un passivo pesante da una squadra fortissima. Spero che scatti dentro di noi la rabbia, perché non fa piacere subire così tanto. Vogliamo dimenticare subito la disavventura. Ci si può riprendere grazie al gioco e al lavoro di ogni giorno, uniti alla volontà di ciascuno". Il dirigente dei neroveri ha commentato anche il debutto del nuovo acquisto Lemos: "Non è facile per nessuno l’esordio in un occasione del genere. La sua prestazione è stata negativa come quella di tutta la squadra, per cui non ne faccio una questione personale. Ci vuole tempo e deve conoscere il nostro campionato. Con la Juve è stata per lui una possibilità vista anche l’assenza di Goldaniga. Conosciamo la forza e il valore del ragazzo. Potrà esprimersi in nuove condizioni quando anche l’intero gruppo avrà ripreso a giocare come sa e ha dimostrato di poter fare".