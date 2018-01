Il tecnico del Sassuolo, Beppe Iachini, ha commentato in sala stampa il pari interno dei neroverdi contro il Torino. Alla rete iniziale di Obi ha risposto Domenico Berardi. "E' un risultato che ci sta stretto - le sue parole -, la squadra sta crescendo, creiamo tante occasioni ma non riusciamo a trasformarle in gol. In ogni caso, siamo sulla strada giusta".