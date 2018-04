Beppe Iachini, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida delicatissima in chiave salvezza contro il Benevento.



Queste le sue dichiarazioni: "Sarà una partita difficile, il Benevento non è più quello dell'andata e De Zerbi sta facendo un grande lavoro dando la sua impronta alla squadra. Servirà grande attenzione e organizzazione, a prescindere dal nostro avversario noi dobbiamo giocare per i tre punti. Tre gare in una settimana? Possono toglierci qualcosa sul piano delle energie, però questo è il calendario e dovremo essere bravi a superare anche queste difficoltà. Le prossime tre partite saranno importanti, ma non decisive, ce ne saranno delle altre. Dobbiamo pensare ad una partita per volta".