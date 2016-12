L'Inter vince ancora, trova il terzo successo consecutivo e sfrutta appieno il turno favorevole di campionato portandosi a sei punti dal terzo posto difeso dal Napoli. Contro il Sassuolo basta il gol di Candreva che nella ripresa regala il successo esterno a Stefano Pioli che mancava da 3 mesi. (foto Twitter profilo Inter.it)



Un'Inter che mantiene il controllo della gara per larghi tratti, produce tante occasioni da gol sprecate da Icardi, Brozovic e Perisic, ma che subisce altrettanto grazie ad un centrocampo che fatica a gestire i ritmi della gara. E' infatti Samir Handanovic a dover mantenere il risultato a favore dei nerazzurri salvando prima su Defrel e poi su Sensi.



Nel finale si rivede in campo Gabigol, mandato in campo nei minuti finali che, però, vedono anche l'espulsione per doppio giallo di Felipe Melo. Il centrocampista brasiliano salterà l'ultima sfida contro la Lazio, in cui mancherà anche Joao Mario (diffidato e ammonito).