Dopo la clamorosa sconfitta subita contro l'Udinese nell'ultimo turno di Serie A l’Inter crolla ancora e apre una mini-crisi perdendo per la seconda volta consecutiva e arrendendosi per 1-0 al Sassuolo. Ai neroverdi basta il gol segnato nel primo tempo da Diego Falcinelli che svetta di testa in area piccola su cross di Politano e batte un colpevole Handanovic. A nulla serve il forcing che dura per quasi 80 minuti dei nerazzurri che sbagliano anche un rigore con Mauro Icardi.



Luciano Spalletti sceglie Cancelo sulla destra e manda D’Ambrosio a sinistra, una scelta che non paga perché annulla le sovrapposizioni su entrambe le fasce dove Iachini sceglie il raddoppio sistematico. Tanti, tantissimi i cross tentati dalla trequarti, ma nessuno di questi riesce a innescare Icardi. E’ così che nel primo vero contropiede concesso dai nerazzurri il Sassuolo vola in fascia con Politano che brucia Brozovic e dal fondo mette un cross a centroarea piccola dove né Handanovic esce né Cancelo riesce a chiudere su Falcinelli che di testa segna.



Nella ripresa l’ingresso di Eder per un distruttivo Brozovic non cambia la gara con il Sassuolo chiuso a protezione della propria area. Sull’unica ripartenza dell’Inter arriva l’occasione che avrebbe potuto cambiare la partita. Cancelo crossa e trova il braccio largo di Acerbi. E’ rigore, ma dal dischetto Icardi si fa ipnotizzare da Consigli. L’Inter spinge, ma senza continuità e Lirola e Goldaniga salvano sulla linea i colpi di testa di Perisic. Nel finale non succede nulla e la sconfitta per 1-0 apre una crisi che rischia di essere significativa per i nerazzurri, a secco di vittorie nei 90 minuti fra campionato e coppe da 4 partite.

