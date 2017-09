Il lunch match della quarta giornata di Serie A mette di fronte Sassuolo e Juventus, questa la sfida presentata dai dati Opta: la Juventus è la squadra contro cui il Sassuolo ha perso più partite in Serie A, sei (1V, 1N). Il Sassuolo non ha mai segnato più di un solo gol in partite casalinghe contro la Juventus: nelle quattro sfide in Emilia due vittorie bianconere, una neroverde e un pareggio. Il Sassuolo non perde in casa in Serie A da inizio aprile: due vittorie e tre pareggi nelle ultime cinque al Mapei Stadium. La Juventus ha sia segnato che subito gol nelle ultime quattro trasferte in Serie A.



La squadra emiliana ha concesso tre reti (su cinque subite in totale) nell’ultimo quarto d’ora di gioco, primato negativo finora in campionato. Quella bianconera è la squadra che ha subito meno tiri totali (29) e nello specchio (sette, al pari dell’Inter) in questa Serie A: nello scorso campionato la Juventus aveva subito 19 tiri nei primi tre turni, cinque dei quali nello specchio.

Juventus con il miglior attacco del campionato (10 gol fatti) e sempre a segno nelle ultime 32 partite di Serie A (70 reti realizzate in totale). La prossima sarà la gara numero 100 (tutte le competizioni) con la maglia della Juventus per Paulo Dybala: 49 gol totali finora per lui



FORMAZIONI UFFICIALI



Sassuolo (3-5-2): Consigli; Letschert, Cannavaro, Acerbi; Lirola, Mazzitelli, Magnanelli, Sensi, Adjapong; Politano, Falcinelli.



Juventus (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain.